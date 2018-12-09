Колчин покинул пост главного тренера московского "Динамо"

Мужской волейбольный клуб "Динамо" (Москва) на своем официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Борисом Колчиным. Контракт со специалистом разорван по обоюдному согласию сторон. Также команду покинул старший тренер Юрий Лисицкий.
Колчин у руля "Динамо" провел один неполный сезон. Он пришел в команду после седьмого тура чемпионата России в прошлом сезоне и смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов, завоевав бронзовые медали чемпионата страны.
Дополнительная информация
http://vcdynamo.ru/novosti-i-sobytiya/novosti-kluba/vk-dinamo-moskva-proschaetsya-c-borisom-kolchinym-i-yuriem-lisitskim-64797/
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