Колчин покинул пост главного тренера московского "Динамо"

Мужской волейбольный клуб "Динамо" (Москва) на своем официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Борисом Колчиным. Контракт со специалистом разорван по обоюдному согласию сторон. Также команду покинул старший тренер Юрий Лисицкий.

Колчин у руля "Динамо" провел один неполный сезон. Он пришел в команду после седьмого тура чемпионата России в прошлом сезоне и смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов, завоевав бронзовые медали чемпионата страны.