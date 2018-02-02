21:11 | Волейбол — Россия

Казанское "Динамо" досрочно выиграло регулярный чемпионат России

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В матче 17-го тура чемпионата России среди женщин казанское "Динамо" на своей площадке победило "Сахалин" со счетом 3:0 (25:17, 25:16, 25:13).

Благодаря этому успеху казанская команда досрочно гарантировала себе победу в регулярном чемпионате суперлиги. Таким образом, "Динамо" получит первый номер "посева" в плей-офф.

Чемпионат России

Суперлига

Женщины

17-й тур

"Динамо-Казань" (Казань) – "Сахалин" (Южно-Сахалинск) – 3:0 (25:17, 25:16, 25:13)

"Динамо" (Краснодар) - "Уралочка-НТМК" (Свердловская область) - 0:3 (18:25, 23:25, 26:28)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/women/russia/2017-2018/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Джон....Сильвер

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