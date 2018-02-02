Казанское "Динамо" досрочно выиграло регулярный чемпионат России

В матче 17-го тура чемпионата России среди женщин казанское "Динамо" на своей площадке победило "Сахалин" со счетом 3:0 (25:17, 25:16, 25:13).
Благодаря этому успеху казанская команда досрочно гарантировала себе победу в регулярном чемпионате суперлиги. Таким образом, "Динамо" получит первый номер "посева" в плей-офф.
Чемпионат России
Суперлига
Женщины
17-й тур
"Динамо-Казань" (Казань) – "Сахалин" (Южно-Сахалинск) – 3:0 (25:17, 25:16, 25:13)
"Динамо" (Краснодар) - "Уралочка-НТМК" (Свердловская область) - 0:3 (18:25, 23:25, 26:28)
Джон....Сильвер
Лучше бы они турецкие клубы научились бить в Лиге Чемпионок
21:22