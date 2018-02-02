Казанское "Динамо" досрочно выиграло регулярный чемпионат России

В матче 17-го тура чемпионата России среди женщин казанское "Динамо" на своей площадке победило "Сахалин" со счетом 3:0 (25:17, 25:16, 25:13).

Благодаря этому успеху казанская команда досрочно гарантировала себе победу в регулярном чемпионате суперлиги. Таким образом, "Динамо" получит первый номер "посева" в плей-офф.

Чемпионат России

Суперлига

Женщины

17-й тур

"Динамо-Казань" (Казань) – "Сахалин" (Южно-Сахалинск) – 3:0 (25:17, 25:16, 25:13)

"Динамо" (Краснодар) - "Уралочка-НТМК" (Свердловская область) - 0:3 (18:25, 23:25, 26:28)