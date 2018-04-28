Казанский "Зенит" - десятикратный чемпион России!

Казанский "Зенит" победил одноклубников из Санкт-Петербурга в третьем матче финала суперлиги. Команда Владимира Алекно выиграла серию со счетом 3-0 и в десятый раз завоевала чемпионский титул.
Чемпионат России
Суперлига
Мужчины
Финал
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Зенит-Казань" (Казань) - 0:3 (21:25, 22:25, 22:25)
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆– "Зенит-Казань" (@volleyzenit) 28 апреля 2018 г.
ЧЕЕЕМПИОООООООНЫЫЫ!#ЗенитКазань десятикратный чемпион России🇷🇺#Десятикратные pic.twitter.com/WG2NGnr10P
Спринт
Якобы спортивный канал Матч ТВ, с гламурной дилетантской руководительницей, даже не показал церемонию награждения чемпионов России. Противно смотреть на все эти платочки в карманах и при этом никто даже мало-мальски не разбираются в спорте, и абсолютно не дано комментировать (слушать просто не возможно). испоганили все спортивные каналы этими неучами в спорте.
21:36