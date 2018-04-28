Казанский "Зенит" - десятикратный чемпион России!

Казанский "Зенит" победил одноклубников из Санкт-Петербурга в третьем матче финала суперлиги. Команда Владимира Алекно выиграла серию со счетом 3-0 и в десятый раз завоевала чемпионский титул.



Чемпионат России

Суперлига

Мужчины

Финал

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Зенит-Казань" (Казань) - 0:3 (21:25, 22:25, 22:25)