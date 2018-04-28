20:43 | Волейбол — Россия

Казанский "Зенит" - десятикратный чемпион России!

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Казанский "Зенит" победил одноклубников из Санкт-Петербурга в третьем матче финала суперлиги. Команда Владимира Алекно выиграла серию со счетом 3-0 и в десятый раз завоевала чемпионский титул.

Чемпионат России

Суперлига

Мужчины

Финал

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Зенит-Казань" (Казань) - 0:3 (21:25, 22:25, 22:25)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/russia/2017-2018/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Спринт

Якобы спортивный канал Матч ТВ, с гламурной дилетантской руководительницей, даже не показал церемонию награждения чемпионов России. Противно смотреть на все эти платочки в карманах и при этом никто даже мало-мальски не разбираются в спорте, и абсолютно не дано комментировать (слушать просто не возможно). испоганили все спортивные каналы этими неучами в спорте.

21:36

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