12:19 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Иностранные клубы не сыграют в чемпионате России в следующем сезоне

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что в следующем сезоне иностранные команды не будут выступать в чемпионате России. В феврале появилась информация, что иностранным клубам будут отправлены предложения сыграть в российском первенстве.

- Этот вопрос уже фактически решен, участия иностранных клубов в следующем чемпионате России не предвидится, – цитирует ТАСС Яременко.

Напомним, в мужском чемпионате России в период с 2011 по 2014 год выступали харьковский "Локомотив", минский "Строитель" и солигорский "Шахтер".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4239774

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