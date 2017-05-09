Иностранные клубы не сыграют в чемпионате России в следующем сезоне

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что в следующем сезоне иностранные команды не будут выступать в чемпионате России. В феврале появилась информация, что иностранным клубам будут отправлены предложения сыграть в российском первенстве.

- Этот вопрос уже фактически решен, участия иностранных клубов в следующем чемпионате России не предвидится, – цитирует ТАСС Яременко.

Напомним, в мужском чемпионате России в период с 2011 по 2014 год выступали харьковский "Локомотив", минский "Строитель" и солигорский "Шахтер".