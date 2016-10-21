13:22 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

ФИВБ с оптимизмом смотрит на работу с Колобковым

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Международная федерация волейбола (ФИВБ) с оптимизмом смотрит на работу с новым министром спорта России Павлом Колобковым. Об этом заявил пресс-секретарь ФИВБ Ричард Бэйкер. В среду Виталий Мутко был назначен на пост вице-премьера. Министром спорта стал Колобков, занимавший должность заместителя главы ведомства.

- ФИВБ в курсе новых назначений в России. Мы с нетерпением ждем продолжения и развития наших конструктивных отношений с российскими спортивными чиновниками, Всероссийской федерацией волейбола на благо развития волейбола в России, - цитирует ТАСС Бэйкера.

В настоящий момент президентом ФИВБ является Ари Граса, который в начале октября был переизбран на свой пост до 2024 года.


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3723549

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