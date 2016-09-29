15:33 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Екатерина Гамова: "В Думу не пойду точно"

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Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова дала пресс-конференцию накануне своего прощального матча. 35-летняя спортсменка отметила, что не испытывает горьких чувств в связи с окончанием карьеры.

– Ничего печального в происходящем не вижу, – улыбнулась Гамова. – Наоборот, эмоции положительные. Впереди очень интересный матч. Это же праздник! Я буду играть только за казанское "Динамо". Правда, не знаю, в какой я сейчас форме. Полгода уже не играла. Но с мая готовилась, так что, надеюсь, все будет не так страшно (смеется).

– Уже решили, чем теперь будете заниматься?

– Обо всем узнаете. Но сразу скажу, это будет не Дума, не кино, не спортивная журналистика и не тренерская деятельность.

– Вы выиграли все, что только можно, кроме олимпийского золота. Это гложет?

– Считаю свою карьеру очень успешной. И роптать из-за отсутствия одной медали, пусть даже золотой, не собираюсь. (Владимир ИВАНОВ)

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