Александр Богомолов: "Тренерство может стать настоящим призванием Вербова"

Тренер "Белогорья" Александр Богомолов рад, что либеро казанского "Зенита" Алексей Вербов стал играющим тренером. Специалист рад, что Владимир Алекно предоставил 34-летнему россиянину возможность проявить себя.

- Очень здорово, что он начинает тренировать, - приводит "Р-Спорт" слова Богомолова. - Это вообще может быть полностью его стезей. Тем более что он либеро и видит все это со стороны. Это супер, что Алекно дал шанс Лехе проявить себя как тренеру. Конечно (вижу его тренером в будущем - Прим. "СЭ"). Тем более что у него мама тренер.