Вопрос о новом тренере женской сборной России на президиуме ВФВ поднят не будет

Вопрос о новом главном тренере женской сборной России по волейболу на предстоящем президиуме Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) обсуждаться не будет. Об этом сообщил куратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев. По его словам, он будет посвящен оценке выступлений команды на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Женская сборная России по волейболу под руководством Юрия Маричева осталась без медалей на Играх в Рио, проиграв в четвертьфинале в трех сетах сербкам. Президиум ВФВ пройдет 23 сентября.

- Вопрос о новом главном тренере на президиуме подниматься не будет, - цитирует Р-Спорт Фадеева. - Мы можем обсудить будущее Маричева на посту главного тренера команды, а если мы планируем назначить кого-то другого, то вряд ли это произойдет на президиуме.

Вопрос по Маричеву пока вообще не поднимался. Судьба главного тренера, как и оценка игры команды, будет определена на президиуме в сентябре. После этого можно будет делать какие-то выводы и говорить о чем-то. Сейчас это преждевременно. Будет разбор, выяснение обстоятельств неудачной игры команды.