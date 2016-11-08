Владислав Фадеев: "Менять лимит на легионеров в женской волейбольной суперлиге не нужно"

Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев заявил, что изменение лимита на легионеров в женском чемпионате России не нужно. Согласно положению о чемпионате, каждый клуб суперлиги может заявить не более двух иностранных игроков.

– Я думаю, что у нас оптимальная цифра для легионеров – два человека, – цитирует "Р-Спорт" Фадеева. – У нас в командах суперлиги теоретически может играть 20 легионеров и еще 18 в высшей лиге А – 38 иностранных игроков. Даже половины не наберется от этой цифры. В каждой команде недобор иностранцев. Думаю, что это хорошо. Так получается, что московское "Динамо", например, может позволить себе второго легионера, но, видимо, не находится тот человек, который соответствовал бы уровню. Такая же ситуация в казанском "Динамо" – один иностранец.