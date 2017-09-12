Кадыров и Патрушев открыли волейбольный комплекс в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров и секретарь Совета безопасности РФ, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев приняли участие в открытии крупного волейбольно-спортивного комплекса в Грозном, сообщает "Р-Спорт". Ожидается, что ввод объекта в эксплуатацию поможет развитию волейбола в регионе.

По словам Кадырова, комплекс сможет принимать спортивные мероприятия разного уровня, включая международные. Также он выразил благодарность Патрушеву за поддержку при строительстве объекта.

Отметим, что комплекс входит в состав Дворца спорта имени Увайса Ахтаева. Его площадь превышает 8,5 тысячи квадратных метров, а вместимость составляет 5 тысяч зрителей.