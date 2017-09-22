Наталия Гончарова: "Константин Ушаков - тренер требовательный, не дает нам послаблений"

Диагональная московского "Динамо" и сборной России Наталия Гончарова в интервью "Р-Спорту" отметила, что на чемпионате Европы национальной команде досталась непростая группа. Волейболистка также подчеркнула, что рада работать с новым главным тренером российской сборной Константином Ушаковым.

– Всероссийская федерация волейбола за два дня до старта чемпионата Европы на своем официальном сайте объявила о тренерской рокировке. А когда команда узнала о назначении главным тренером Константина Ушакова?

– После того, как мы вернулись в Россию с Всемирного кубка чемпионов, команде дали два выходных. После них мы собрались на сбор, и нам объявили, что главным тренером будет Константин Ушаков, а Владимир Кузюткин будет консультантом и продолжит помогать команде. В принципе, после этой перестановки ничего кардинально не поменялось, они просто поменялись местами. Сложновато было бы, если бы сейчас пришел совершенно новый человек со стороны. А так мы понимали, чего ожидать в работе от Ушакова.

– Как вам работается с Ушаковым?

– Константин Ушаков – тренер требовательный, не дает нам послаблений. Мне все очень нравится, мне интересно работать с ним. С мягким тренером, думаю, не добиться многого. Я считаю, что женский тренер должен быть жестким.

– Как оцените соперников по групповому этапу чемпионата Европы – команды Украины, Болгарии и Турции?

– Команда Украины – не подарок. У них хорошая общекомандная игра. Надо настраиваться на них и в первую очередь показать свою игру. Когда у нас все получается, тогда результат в матче понятен. С болгарской сборной мы уже встречались недавно. Они нам понятны, будем бороться, выигрывать. У Турции очень хороший тренер Джованни Гвидетти, с ними тоже будет непросто.

Напомним, что женский чемпионат Европы в Азербайджане и Грузии стартует сегодня. В Баку в матче группы С встретятся сборные России и Украины.