Максим Михайлов: "Это золото - отдушина. Но чемпионат Европы - только ступенька"

Диагональный сборной России Максим Михайлов, признанный MVP победного для команды чемпионата Европы, отметил, что на игроков давило отсутствие медалей в последние четыре года. Он отметил, что победа над Германией (3-2) придаст российским волейболистам заряд уверенности.

– Чемпионат Европы был важным турниром для нас. Наша сборная давно не побеждала, и было принципиально, наконец, сделать это. Ведь когда команда ничего не выигрывает на протяжении четырех лет, уверенность немного теряется. Так что нынешняя победа важна не только, как локальный успех, но и в качестве задела на будущее. Этот заряд уверенности, надеюсь, пойдет на пользу молодым игрокам, которых в нашей команде много.

– Значит, напряжение из-за того, что сборная после 2013 года не выигрывала медалей, действительно ощущалось?

– Конечно! Давление было. Как иначе? Мы тренировались, выкладывались в полную силу, а результата не было. Это напрягало. Но нынешнее золото в какой-то степени – отдушина для всех нас. Здорово, что получили подтверждение того, что мы по-прежнему многое можем и остаемся сильной волейбольной державой. Пока нельзя говорить, что мы самые сильные, но это уже хотя бы что-то. Начало положено.

– Хотя бы что-то?

– Чемпионат Европы – это только ступенька. (Владимир ИВАНОВ)

Полная версия интервью Максима Михайлова