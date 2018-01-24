Зоран Терзич: "Динамо" проиграло лучшей команде Европы и мира"

Главный тренер "Динамо" Зоран Терзич после поражения от Вакыфбанка" (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что доволен игрой команды, даже несмотря на результат. Также он подчеркнул, что на позиции связующий будет играть та, кто находится в лучшей форме.

– Главная причина нашего поражения в том, что сегодня мы играли против лучшей команды Европы и мира, – цитирует "Р-Спорт" Терзича. – При этом сегодня я доволен нашей игрой больше, чем в матче с "Галатасараем". Мы играли лучше. Если бы мы показали такой волейбол против "Галатасарая", у нас был бы шанс победить в прошлом туре. На данный момент "Вакыфбанк" сильнее "Динамо".

У нас Вера (Ветрова. – Прим. "СЭ") практически всегда была первой связующей. В матче с "Заречьем" у нас была возможность дать шанс проявить себя Марине Бабешиной. Она нужна нам до конца сезона, нужна готовой. Я не понимаю, что такого необычного в том, что играет и одна, и другая связующая у нас. Вы постоянно об этом спрашиваете. У нас всегда играет лучшая связующая.

Напомним, в предыдущем туре "Динамо" проиграло домашнюю игру "Галатасараю" (1-3). Москвички занимают третье место в группе D, в активе команды три очка после трех игр.