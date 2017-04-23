Юрий Панченко: "В конце матча "Динамо" не хватило уверенности"

Главный тренер "Динамо" Юрий Панченко после поражения от "Эджаджибаши" (1:3) в матче за третье место в Лиге чемпионов заявил, что у его подопечных было желание победить в этой встрече, однако отметил, что помешали этому свои ошибки. Также специалист отметил, что игрокам столичного клуба не хватило уверенности в концовке матча против турецкой команды.

– Чего не хватило в четвертом сете игры с "Конельяно"?

– Везения, – сказал Панченко. – Выиграй мы в концовке один сумасшедший мяч и непонятно еще как бы все закончилось. Вообще же, как в полуфинале, так и в игре за третье место с нагрузками не справлялось наше нападение. Очень много недобили. Сегодня, наверное, мы реализовали лишь половину того, что турки в аналогичных ситуациях.

– Настрой на матч за бронзу у команды, по-вашему, был?

– Профессиональные спортсмены должны желать победы в любой игре. И матч получился неплохой. Желание у нас точно было. Если бы не наши собственные промашки, могли бы и выиграть бронзу, но каскад ошибок подкосил команду. И опять чего-то не хватило в концовке. Наверное, уверенности, которую мы растеряли. Теперь нужно восстанавливаться к играм в Казани. Там игры будут не менее сложные, чем сегодняшние. (Владимир ИВАНОВ)