Яна Щербань: "Турецкая команда не показала свой волейбол, но "Динамо" сыграло еще хуже"

Волейболистка московского "Динамо" Яна Щербань после поражения от "Эджаджибаши" (1:3) в матче за третье место в Лиге чемпионов заявила, что игры ее команды сегодня было недостаточно для победы. Также спортсменка отметила, что столичному клубу не хватило эмоций на эту встречу.

– Не получалось многое, – сказала Щербань. – Мы не добивали свои мячи, не доставали в защите то, что должны были. Чтобы выигрывать у "Эджаджибаши" нашей сегодняшней игры, конечно, недостаточно.

– Тяжело было собраться на матч за третье место после поражения в полуфинале?

– Как видите, да. Видимо, нам не хватило эмоций, чтобы дожать соперника. Сегодня турецкая команда не показала своего волейбола, но мы сыграли еще хуже. (Владимир ИВАНОВ)