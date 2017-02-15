Роман Брагин: "Динамо" контролировало ход встречи с "Истанбулом"

Либеро московского "Динамо" Роман Брагин после победы над "Истанбулом" (3:0) в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что команда контролировала ход встречи. По словам Брагина, в игре "Динамо" были небольшие спады из-за расслабленности волейболистов.

– Мы вышли с хорошим настроем на матч, – приводит "Р-Спорт" слова Брагина. – В техническом плане мы должны обыгрывать эту команду. Главным был настрой. С первых мячей мы начали хорошо подавать, атаковать, защищаться. Вся игра прошла под нашим контролем. Порой были небольшие спады из-за нашей расслабленности, но всю игру мы вели в счете. В середине третьей партии было немного тяжеловато, но мы справились.