"Протон" обыграл "Дуклу" в ответном матче 1/16 финала Кубке вызова, но вылетел из турнира

Саратовский "Протон" обыграл чешскую "Дуклу" (3:2 по партиям) в ответном матче 1/16 финала Кубка вызова по волейболу среди женщин. По сумме двух матчей в следующую стадию пробился чешский клуб.
В первом матче "Дукла" победила со счетом 3:1 по партиям (25:19, 25:16, 17:25, 30:28).
Волейбол
Кубок вызова. Женщины
1/16 финала
Ответный матч
"Протон" (Россия) - "Дукла" (Чехия) - 3:2 (18:25, 20:25, 25:18, 25:19, 25:10)
5 декабря.
Первый матч - 1:3
Дополнительная информация
http://volleyball.sport-express.ru/women/challenge/2018-2019/
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