"Протон" обыграл "Дуклу" в ответном матче 1/16 финала Кубке вызова, но вылетел из турнира

Саратовский "Протон" обыграл чешскую "Дуклу" (3:2 по партиям) в ответном матче 1/16 финала Кубка вызова по волейболу среди женщин. По сумме двух матчей в следующую стадию пробился чешский клуб.

В первом матче "Дукла" победила со счетом 3:1 по партиям (25:19, 25:16, 17:25, 30:28).

Волейбол

Кубок вызова. Женщины

1/16 финала

Ответный матч

"Протон" (Россия) - "Дукла" (Чехия) - 3:2 (18:25, 20:25, 25:18, 25:19, 25:10)

5 декабря.

Первый матч - 1:3