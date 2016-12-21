Матч между "Истанбулом" и "Динамо" начнется с минуты молчания

Спортивный директор московского "Динамо" Андрей Секретарев рассказал, что матч Лиги чемпионов против "Истанбула" в Турции начнется с минуты молчания. Напомним, в понедельник в Анкаре на публичном мероприятии произошло вооруженное нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова.

- В знак уважения и солидарности турецкий клуб повесит плакат с фотографией нашего трагически погибшего посла, - цитирует "Р-Спорт" Секретарева. - Что касается минуты молчания, то сейчас я общался на эту тему с супервайзером матча и думаю, что она будет и проблем с этим не возникнет.

Мы вылетели в Стамбул, турецкая сторона нас встретила и обеспечила всем необходимым. Мы уже через 30 минут после приземления разместились в гостинице. На следующий день после прилета, когда мы собирались опробовать зал, турецкая сторона нам предоставила полицейские машины сопровождения, также полицейские находятся с нами в зале, их порядка 10-15 человек. Вчера день прошел достаточно спокойно.

Сегодня утром проходит тренировка, и турецкая сторона усилила меры безопасности и предоставила нам еще автобус с полицейскими. Мы находимся и работаем тут в спокойном режиме. Турецкая сторона абсолютно доброжелательна к нам, это касается и клуба-соперника. Никаких провокаций в нашу сторону нет, нас, наоборот, только поддерживают.