Александра Перетятько: "Енисей" намерен "пошуметь" в Лиге чемпионов"

Связующая "Енисея" Александра Перетятько отметила, что команда намерена "пошуметь" в Лиге чемпионов и показать максимальный результат. "Енисей" занял третье место в российской суперлиге в сезоне-2016/17. В предстоящем сезоне клуб дебютирует в Лиге чемпионов.

"Енисей" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с победителем матча между командами "Марица" из Болгарии и "ЛП Сало" из Финляндии.

– Это моя первая Лига чемпионов. Я всегда мечтала попробовать себя в этом турнире. – цитирует "Р-Спорт" Перетятько. - Конечно, я ожидаю, что "Енисей" покажет максимальный результат, на который он способен. У нас есть все шансы на это. Пошумим! Как показывает чемпионат Европы, с соперниками любой сложности можно играть. Ошибки допускают все. Кто меньше ошибется в конкретном матче, тот и победил.

Конечно, мы должны проходить их, эти команды нам по силам. "Енисею" реально попасть в групповой этап Лиги чемпионов.