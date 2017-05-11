В ФИФА заявили о намерении создать мировую женскую лигу

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подчеркнул, что организация может создать мировую женскую лигу. По его словам, ФИФА рассматривает эту идею. При этом руководитель не стал вдаваться в подробности.

- ФИФА должна развивать женский футбол во всем мире, - приводит ТАСС слова Инфантино. - Мы рассматриваем возможность создать мировую женскую лигу.

Напомним, что женские чемпионаты мира проводятся каждые четыре года начиная с 1991-го. В 2019 году турнир пройдет во Франции.