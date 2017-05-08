Шарапова поднялась на 258-е место в рейтинге WTA

Опубликован обновленный рейтинг WTA. В первой десятке произошло несколько изменений. Испанка Гарбинье Мугуруса поднялась с шестой позиции на четвертую, при этом румынка Симона Халеп опустилась сразу на четыре строчки и теперь занимает восьмое место. Британка Джоанна Конта и полька Агнешка Радванска поменялись позициями. В десятку вошла украинская теннисистка Элина Свитолина.
Россиянка Мария Шарапова, вернувшаяся на корт после дисквалификации, поднялась с 262-го на 258-е место.
Рейтинг WTA
Положение на 8 мая
1 (1). С. Уильямс (США) – 7010
2 (2). Кербер (Германия) – 6945
3 (3). Плишкова (Чехия) – 5946
4 (6). Мугуруса (Испания) – 4627
5 (5). Цибулкова (Словакия) – 4475
6 (7). Конта (Великобритания) – 4425
7 (8). Радванска (Польша) – 4255
8 (4). Халеп (Румыния) – 4206
9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4060
10 (12). Свитолина (Украина) – 3955...
14 (14). ВЕСНИНА (Россия) – 2885...
16 (16). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2635...
25 (28). КАСАТКИНА (Россия) – 1675...
43 (41). МАКАРОВА (Россия) – 1240...
70 (77). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 825...
76 (78). РОДИНА (Россия) – 783...
88 (89). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 680...
92 (90). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 666...
258 (262). ШАРАПОВА (Россия) – 185.