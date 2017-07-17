Шарапова обошла Роналду в рейтинге самых стильных спортсменов

Sports Illustrated на своем официальном сайте представил рейтинг самых стильных спортсменов. Единственной россиянкой в топ-10 списка стала Мария Шарапова, занявшая десятую позицию. Отметим, что 11-м стал форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
В рейтинге отмечается, что теннисистка, появляясь в публичных местах, предпочитает стильную одежду с четкими линиями и в приглушенных цветах. Вместе с тем, на красной ковровой дорожке Шарапова выбирает более "смелые" наряды.
Самым стильным спортсменом был назван MVP прошедшего сезона НБА Рассел Уэстбрук, выступающий за "Оклахому". Вторым стал принимающий клуба НФЛ "Чикаго" Виктор Круз. Тройку самых стильных атлетов замкнула теннисистка Серена Уильямс.
- Реал (Футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Серена Уильямс
- Криштиану Роналду
- Мария Шарапова
- Рассел Уэстбрук
- Оклахома-Сити Тандер
rusfed 2.0
Стильная Серена - это, конечно, анекдот. Лесоруб лесорубом. Только бороды не хватает.
09:44
oleg.bob
Уильямс стильная? В каком это месте?!
02:42
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
вполне себе заголовок. одна баба другую обошла...
01:25
Flamenco
наденьте на Криштиану юбку )))
00:23
shpasic
если Шарапова на десятом месте по мнению столь уважаемого издания, то что же из себя представляют остальные спортсмены? все эти марреи, кукаловы и прочие кросби?)
23:44 17 июля
aloveku
Шарапова стильная, да она и вынуждена быть стильной под стать имиджу своего брэнда. Серена 3я - это лол. Без слов, иначе с нижних этажей завоняет. Роналду кстати из-за звёздности скорее к топу отнесли, стильность имеется, но безвкусная наверное, банальная такая. Че уж тогда Месси не подтянули поближе? Видно в этом рейтинге субъективную руку звёздопочитательства.
23:38 17 июля
serzheo
Вильямс по телевизору детям на ночь показывать нельзя, иначе спать не будут)))) Какой там "вкус" Ахахаха))))
22:26 17 июля
Смерть сусликам
Тройку сделали, чтобы в расизме не обвинили.
22:19 17 июля
serzheo
Че первые все саксы?))) Клево)) Правда непонятно, откуда вкус в недостране? Там даже истории своей нет и живут одни проходимцы, сбежавшие от правосудия.
22:13 17 июля
Thomas_Boy_
Что за? Шарапова? Стильная? Уфф... Нет, все понимаю, конечно. Но у Шараповой нет вкуса. Нет от слова "вообще".
22:11 17 июля
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Кстати, по версии Ташева и Чакветадзе "Пятёрка самых безвкусных тенниситок" Манюня занимает почётное 2-е место.))
22:09 17 июля
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Шарапова и стиль вещи несовместимые.)) Одна из самых безвкусных спортсменок.) Ну а самая стильная - это Серена, тут всё верно определили.) Как подтверждение тому регулярные приглашения на показы крупнейших домов мод, Шару, кстати, игнорят в этом вопросе.))
21:58 17 июля