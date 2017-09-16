Серена Уильямс завела в Инстаграме страницу новорожденной дочери

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс завела страницу в Инстаграме для своей новорожденной дочери. Американца стала мамой 1 сентября. Девочку, которая стала первым ребенком Уильямс, назвали Алексис Олимпия.
На данный момент в аккаунте Алексис Олимпии две фотографии. На профиль подписалось более 26 тысяч человек. Ранее сообщалось, что Уильямс планирует отдать дочку в теннис.
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FePaSe
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