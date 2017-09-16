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22:34 | Женская лига

Серена Уильямс завела в Инстаграме страницу новорожденной дочери

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Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс завела страницу в Инстаграме для своей новорожденной дочери. Американца стала мамой 1 сентября. Девочку, которая стала первым ребенком Уильямс, назвали Алексис Олимпия.

На данный момент в аккаунте Алексис Олимпии две фотографии. На профиль подписалось более 26 тысяч человек. Ранее сообщалось, что Уильямс планирует отдать дочку в теннис.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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FePaSe

Ее дочь уже получило от вада терапевтические исключения и теперь ее долбят анаболиками, готовя к "чистой и большой" карьере.

22:47

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

А конфетная сахаркова обломалась даже со своей попытко---распиаренной книженцией... Чой--то особых НИ восторгов, Ни комментариев ЭТОГО ""бестселлера"", не видно/слышно......

22:42