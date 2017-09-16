Серена Уильямс завела в Инстаграме страницу новорожденной дочери

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс завела страницу в Инстаграме для своей новорожденной дочери. Американца стала мамой 1 сентября. Девочку, которая стала первым ребенком Уильямс, назвали Алексис Олимпия.

На данный момент в аккаунте Алексис Олимпии две фотографии. На профиль подписалось более 26 тысяч человек. Ранее сообщалось, что Уильямс планирует отдать дочку в теннис.