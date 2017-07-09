Глушаков выложил фото с Орловым и Тарасенко со свадьбы Овечкина

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков на своей странице в Инстаграме выложил фотографию со свадьбы капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. На снимке хавбек красно-белых запечатлен с защитником "Кэппиталз" Дмитрием Орловым и нападающим "Сент-Луиса" Владимиром Тарасенко.
Напомним, 8 июля Овечкин женился на фотомодели Анастасии Шубской.
Овечкин женился на фотомодели Шубской // Шубская на свадьбе с Овечкиным спела "Я у твоих ног" //Овечкин станцевал на своей свадьбе с голым торсом под Rasputin
- Денис Глушаков
- Александр Овечкин
- Спартак (футбол)
- Вашингтон Кэпиталз
- Сент-Луис Блюз
- Владимир Тарасенко
- Дмитрий Орлов
Вед. спец.
Положил медаль в сервант и на свадьбу Овечкина!
16:41
баламошка
Бедный Дениска) Скоро матч с паровозиками, нормально покуролесить не получилось)
16:39
Alex 2012
Молодцы парни. Всегда держаться вместе. РОССИЯ вперед!!!
16:35