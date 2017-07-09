16:24 | Женская лига

Глушаков выложил фото с Орловым и Тарасенко со свадьбы Овечкина

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков на своей странице в Инстаграме выложил фотографию со свадьбы капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. На снимке хавбек красно-белых запечатлен с защитником "Кэппиталз" Дмитрием Орловым и нападающим "Сент-Луиса" Владимиром Тарасенко.

Напомним, 8 июля Овечкин женился на фотомодели Анастасии Шубской.

Овечкин женился на фотомодели Шубской // Шубская на свадьбе с Овечкиным спела "Я у твоих ног" //Овечкин станцевал на своей свадьбе с голым торсом под Rasputin

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Вед. спец.

Положил медаль в сервант и на свадьбу Овечкина!

16:41

баламошка

Бедный Дениска) Скоро матч с паровозиками, нормально покуролесить не получилось)

16:39

Alex 2012

Молодцы парни. Всегда держаться вместе. РОССИЯ вперед!!!

16:35