Овечкин станцевал на своей свадьбе с голым торсом под Rasputin

Нападающий "Вашингтона" и сборной России Александр Овечкин на своей свадьбе с Анастасией Шубской продемонстрировал своеобразный танец под хит "Rasputin" группы "Boney-M". Пара, встречающяся с 2015 года, расписалась в прошлом августе, а торжественное празднование устроила 8 июля, в День любви, семьи и верности.

Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская, осталась довольна выступлением Овечкина, прокомментировав его "талантливый спортсмен талантлив во всем".