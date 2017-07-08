Овечкин станцевал на своей свадьбе с голым торсом под Rasputin

Нападающий "Вашингтона" и сборной России Александр Овечкин на своей свадьбе с Анастасией Шубской продемонстрировал своеобразный танец под хит "Rasputin" группы "Boney-M". Пара, встречающяся с 2015 года, расписалась в прошлом августе, а торжественное празднование устроила 8 июля, в День любви, семьи и верности.
Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская, осталась довольна выступлением Овечкина, прокомментировав его "талантливый спортсмен талантлив во всем".
konory14
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01:39
DAVI SVININU!
Молодец Саня! Удачи в личной жизни!
00:27