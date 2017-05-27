Дарья Клишина: "Я русская, из меня это не вытащить"

Прыгунья в длину Дарья Клишина, которая живет в США с 2013 года, в интервью "Р-Спорт" подчеркнула, что Флорида - всего лишь тренировочный пункт. По словам спортсменки, несмотря на место ее проживания, она ощущает себя русской.

- Во Флориде вы живете с осени 2013 года. Наверное, окончательно там уже себя чувствуете как дома? - вопрос Клишиной.

- Я безумно счастлива прилетать в Россию, особое чувство испытываю уже в самолете, когда лечу над нашей землей. Скоро снова полечу домой. А Флорида - все же тренировочный пункт, этап моей жизни. Там, конечно, замечательно, но то, что я русская, из меня никуда не вытащить.

- Марию Шарапову часто видите?

- Бывает. Она вообще базируется в Калифорнии, но иногда прилетает в IMG. Мы с ней знакомы.

- Кульминация нынешнего сезона - чемпионат мира в Лондоне. Какой результат вас там порадует?

- Максимально высокий, конечно. Сто процентов надо прыгать за семь метров. После 2012 года результаты в женских прыжках в длину только растут. Поэтому с результатом меньше семи метров в медали попасть не удастся.