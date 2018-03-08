Винус Уильямс: "Многие хотят быть лучше Серены, но соперничать с ней не хочет никто"

Американка Винус Уильямс отметила, что рождение ребенка не отразилось на характере ее сестры Серены. Обе теннисистки примут участие в турнире в Индиан-Уэллсе.

– Изменило ли рождение ребенка Серену? Она сама еще маленькая девочка. Сейчас даже больше, чем раньше. Если ты делаешь взрослые вещи, это не означает, что ты повзрослела. Многие хотят быть лучше Серены, но соперничать с ней не хочет никто, – цитирует Винус Уильямс официальный сайт турнира.