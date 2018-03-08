Винус Уильямс: "Многие хотят быть лучше Серены, но соперничать с ней не хочет никто"

Американка Винус Уильямс отметила, что рождение ребенка не отразилось на характере ее сестры Серены. Обе теннисистки примут участие в турнире в Индиан-Уэллсе.
– Изменило ли рождение ребенка Серену? Она сама еще маленькая девочка. Сейчас даже больше, чем раньше. Если ты делаешь взрослые вещи, это не означает, что ты повзрослела. Многие хотят быть лучше Серены, но соперничать с ней не хочет никто, – цитирует Винус Уильямс официальный сайт турнира.
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onpankov
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
17:29
ЛокоМотив
но соперничать с ней не хочет никто",т к одним не дают таких терапевтических исключений,другие боятся, что у них член вырастет,как у коня
17:28
Трубадур
брат за брата
16:53