16:37 | Теннис — WTA

Вихлянцева уступила Си Сувэй в первом раунде турнира в Истборне


Теннисистка из Тайваня Си Сувэй обыграла россиянку Наталью Вихлянцеву (7:6 (7:4), 6:2) в первом раунде турнира WTA в Истборне (Великобритания). Игра продолжалась один час и 32 минуты.

Победительница этого матча в следующем раунде сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 852 564 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Си Сувэй (Тайвань) - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия, Q) - 7:6 (7:4), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/eastbourne/2018/

К комментариям
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ