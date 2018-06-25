Вихлянцева уступила Си Сувэй в первом раунде турнира в Истборне

Теннисистка из Тайваня Си Сувэй обыграла россиянку Наталью Вихлянцеву (7:6 (7:4), 6:2) в первом раунде турнира WTA в Истборне (Великобритания). Игра продолжалась один час и 32 минуты.

Победительница этого матча в следующем раунде сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 852 564 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Си Сувэй (Тайвань) - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия, Q) - 7:6 (7:4), 6:2