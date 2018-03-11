Веснина с победы начала защиту титула в Индиан-Уэллсе

Россиянка Елена Веснина начала успешную защиту титула на турнире в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга она со счетом 2:6, 6:1, 6:1 переиграла американку Кэтрин Беллис. Веснина трижды подала навылет, а также шесть раз взяла чужую подачу. Ее следующей соперницей станет Екатерина Макарова или Ангелик Кербер.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Елена ВЕСНИНА (Россия) – Кэтрин Беллис (США) – 2:6, 6:1, 6:1.
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