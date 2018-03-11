03:17 | Теннис — WTA

Веснина с победы начала защиту титула в Индиан-Уэллсе


Россиянка Елена Веснина начала успешную защиту титула на турнире в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга она со счетом 2:6, 6:1, 6:1 переиграла американку Кэтрин Беллис. Веснина трижды подала навылет, а также шесть раз взяла чужую подачу. Ее следующей соперницей станет Екатерина Макарова или Ангелик Кербер.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Елена ВЕСНИНА (Россия) – Кэтрин Беллис (США) – 2:6, 6:1, 6:1. 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/indianwells/2018/

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