Веснина с победы начала защиту титула в Индиан-Уэллсе

Россиянка Елена Веснина начала успешную защиту титула на турнире в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга она со счетом 2:6, 6:1, 6:1 переиграла американку Кэтрин Беллис. Веснина трижды подала навылет, а также шесть раз взяла чужую подачу. Ее следующей соперницей станет Екатерина Макарова или Ангелик Кербер.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена ВЕСНИНА (Россия) – Кэтрин Беллис (США) – 2:6, 6:1, 6:1.