Times: как Шарапова готовится к турниру в Штутгарте

Журналист британского Times проследил, как Мария Шарапова готовится к возвращению к соревновательной деятельности после 15-месячного перерыва. 30-летняя россиянка проведет свой первый матч на турнире в Штутгарте в среду – ровно в тот день, когда истекает ее дисквалификация за употребление мельдония, но до полуночи ей запрещено находиться на арене, где проходит турнир. Поэтому российская суперзвезда тренируется на закрытых грунтовых кортах в спортклубе Sportverein Sillenbuch со 125-летней историей в Зилленбухе, южном пригороде Штутгарта.

В воскресенье Шарапова прибыла в клуб около 11 утра на двух больших автомобилях вместе со своей командой – тренером Свеном Гренефельдом, тренером по фитнесу Ютакой Накамурой и физиотерапевтом Жеромом Бьянки. Россиянка тренировалась на одном из двух грунтовых кортов, в то время как на соседнем занимались простые члены клуба, в том числе дети. Отмечается, что аренда корта в этом клубе стоит около 18 евро в час.