Шарапова вернется на корт 26 апреля в Штутгарте

Экс-первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова вернется на корт 26 апреля на турнире в Штутгарте. 29-летняя россиянка, дисквалификация которой истекает 25 апреля 2017 года, примет участие в ежегодном Porsche Tennis Grand Prix, на котором спортсменка побеждала в 2012, 2013 и 2014 годах.

- Нет ничего более радостного, чем вернуться на корт на одном из любимых турниров, - приводят слова Шараповой организаторы турнира. - Я с нетерпением жду возвращения к делу всей моей жизни и болельщикам, которых люблю всей душой!