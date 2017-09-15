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06:13 | ТЕННИС — WTA

Шафаржова и Градецка вышли в четвертьфинал турнира в Квебек-Сити


Чешская теннисистка Люси Шафаржова во втором круге турнира WTA в Квебек-Сити обыграла американку Софию Кенин6:4, 6:3. В четвертьфинале она сыграет со своей соотечественницей Люси Градецкой, которая одержала победу над канадкой Бьянкой Андрееску - 2:6, 6:2, 7:5.

Квебек-Сити (Канада) 

Турнир WTA Coupe Banque Nationale 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Шафаржова (Чехия, 1) - Кенин (США) - 6:4, 6:3

Градецка (Чехия) - Андрееску (Канада) - 2:6, 6:2, 7:5

Викери (США) - Голубич (Швейцария, 8) - 2:6, 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/quebec/2017/

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