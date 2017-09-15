Шафаржова и Градецка вышли в четвертьфинал турнира в Квебек-Сити

Чешская теннисистка Люси Шафаржова во втором круге турнира WTA в Квебек-Сити обыграла американку Софию Кенин - 6:4, 6:3. В четвертьфинале она сыграет со своей соотечественницей Люси Градецкой, которая одержала победу над канадкой Бьянкой Андрееску - 2:6, 6:2, 7:5.
Квебек-Сити (Канада)
Турнир WTA Coupe Banque Nationale
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Шафаржова (Чехия, 1) - Кенин (США) - 6:4, 6:3
Градецка (Чехия) - Андрееску (Канада) - 2:6, 6:2, 7:5
Викери (США) - Голубич (Швейцария, 8) - 2:6, 6:3, 6:4