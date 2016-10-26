Радванска обыграла Мугурусу и вывела Кузнецову в полуфинал итогового турнира

В матче группового раунда итогового турнира WTA в Сингапуре полька Агнешка Радванска в двух сетах нанесла поражение испанке Гарбинье Мугурусе. Для Радванской эта победа стала первой в рамках соревнований, ее соперница потерпела уже второе поражение.
Отметим, что этот результат гарантировал Светлане Кузнецовой выход в полуфинал. Она впервые в карьере выступит в плей-офф итогового турнира. Свой следующий матч россиянка проведет против Мугурусы, которая лишилась шансов на выход из группы. Радванской предстоит встреча с Каролиной Плишковой.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Белая группа
Радванска (Польша, 2) – Мугуруса (Испания, 5) – 7:6 (7:1), 6:3
The backhand pass to give @ARadwanska the win over Muguruza, 7-6, 6-3 #WTAFinals pic.twitter.com/SIMqFtCtRY– WTA (@WTA) 26 октября 2016 г.
KhSL
Как мы говорили в детстве: ништяк!
20:21