Радванска обыграла Мугурусу и вывела Кузнецову в полуфинал итогового турнира

В матче группового раунда итогового турнира WTA в Сингапуре полька Агнешка Радванска в двух сетах нанесла поражение испанке Гарбинье Мугурусе. Для Радванской эта победа стала первой в рамках соревнований, ее соперница потерпела уже второе поражение.

Отметим, что этот результат гарантировал Светлане Кузнецовой выход в полуфинал. Она впервые в карьере выступит в плей-офф итогового турнира. Свой следующий матч россиянка проведет против Мугурусы, которая лишилась шансов на выход из группы. Радванской предстоит встреча с Каролиной Плишковой.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Белая группа

Радванска (Польша, 2) – Мугуруса (Испания, 5) – 7:6 (7:1), 6:3