Плишкова обыграла Винус Уильямс на итоговом турнире в Сингапуре

Чешка Каролина Плишкова в двух сетах обыграла американку Винус Уильямс в матче итогового турнира WTA в Сингапуре. Она вышла в лидеры "белой группы", где также выступают испанка Гарбинье Мугуруса и Елена Остапенко из Латвии.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Белая группа

Плишкова (Чехия, 3) – Уильямс В. (США, 5) – 6:2, 6:2