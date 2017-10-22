Плишкова обыграла Винус Уильямс на итоговом турнире в Сингапуре

Чешка Каролина Плишкова в двух сетах обыграла американку Винус Уильямс в матче итогового турнира WTA в Сингапуре. Она вышла в лидеры "белой группы", где также выступают испанка Гарбинье Мугуруса и Елена Остапенко из Латвии.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Белая группа
Плишкова (Чехия, 3) – Уильямс В. (США, 5) – 6:2, 6:2
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Платошкин Андрей
почему она играет в "белой" группе))
13:47
Платошкин Андрей
Совсем слаб стал старший брат. И вообще она играет в "белой" группе??))
13:46
shpasic
на классе.))
13:44