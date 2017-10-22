13:38 | Теннис — WTA

Плишкова обыграла Винус Уильямс на итоговом турнире в Сингапуре

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Чешка Каролина Плишкова в двух сетах обыграла американку Винус Уильямс в матче итогового турнира WTA в Сингапуре. Она вышла в лидеры "белой группы", где также выступают испанка Гарбинье Мугуруса и Елена Остапенко из Латвии.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Белая группа

Плишкова (Чехия, 3) – Уильямс В. (США, 5) – 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Платошкин Андрей

почему она играет в "белой" группе))

13:47

Платошкин Андрей

Совсем слаб стал старший брат. И вообще она играет в "белой" группе??))

13:46

shpasic

на классе.))

13:44