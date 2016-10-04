Михаил Прокопец: "Всю вину за попадание в организм Шараповой мельдония взял на себя менеджер"

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить срок дисквалификации россиянки Марии Шараповой до 15 месяцев.

– Я рад за Марию, что срок дисквалификации был снижен, в таких делах каждая лишняя неделя имеет значение, – подчеркнул Прокопец. – В то же время, арбитры снизили срок не до минимального – 12 месяцев, а

остановились на цифре 15. Это говорит о том, что хотя умысла в принятии запрещенного вещества с целью повышения спортивного результата в действиях Шараповой они не видят, и фактически ее официально можно считать не допинговой спортсменкой, тем не менее, говоря обывательским языком, тут еще есть, над чем работать. Арбитры все-таки усмотрели в действиях Шараповой некую халатность, хотя всю вину за попадание мельдония в ее организм взял на себя менеджер. Но менеджер менеджером, а ответственность за прием любого вещества несет спортсменка. Я считаю, Шарапова добилась в суде хорошего для себя результата, и теперь не только она сама, но и остальные атлеты должны сделать из этой истории правильные выводы. (Наталья МАРЬЯНЧИК)