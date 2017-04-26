Мария Шарапова: "Я вернулась, и это лучшее в мире чувство"

Россиянка Мария Шарапова не стала скрывать радости от победы над итальянкой Робертой Винчи (7:5, 6:3) в первом круге турнира WTA в Штутгарте. Для 30-летней спортсменки эта игра стала первой после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. "СЭ" вел прямую трансляцию матча Шараповой.

– Это самое лучше чувство, – сказала на корте Шарапова. – Я очень хотела вернуться. Когда я впервые вошла под крышу этого корта, где провела столько времени еще с тех времен, когда была маленькой девочков, то испытала особенное чувство. Я ждала этого очень долго.

За это время я перенесла операцию на плече, занималась бизнесом. Я в хорошей форме, но действительно какое-то время не брала ракетку в руки. За эти 15 месяцев я выросла, как человек, и многому научилась.

Что я жду от следующей игры? Ну, во-первых, Макарова – левша. Но для меня сейчас самое главное – выигрывать гейм за геймом, сет за сетом. Наконец-то я вернулась и просто хочу провести как можно больше матчей.