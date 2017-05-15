Мария Шарапова: "Не буду смотреть трансляцию по решению о выдаче мне wild card на Roland Garros"

Россиянка Мария Шарапова заявила, что не собирается следить за трансляцией, где организаторы Roland Garros примут решение о выдаче ей wild card. Она также отметила, что рада возвращению в привычный ритм после 15-месячной дисквалификации.

Организаторы Roland Garros объявят свое решение о приглашении двукратной чемпионки завтра, 16 мая, в 20.00 по московскому времени.

- Сейчас я чувствую каждый матч и каждый день, - цитирует журналист Джулио Феделе в своем Твиттере Шарапову. – Начинаю вспоминать, как готовилась к матчам, какие у меня были привычки. Когда ты просто тренируешься, можешь выбирать любое время, можешь взять выходной в любой день. Но сейчас я вернулась в привычный режим, и мне нравится возвращаться в разные города, просыпаться то в Риме, то в Мадриде. Я - счастливый человек.

Не буду смотреть прямую трансляцию по решению о выдаче мне wild card на Roland Garros, я полностью сконцентрирована на следующем матче. Почему меня не волнует, нравлюсь ли я другим игрокам? Я здесь только для того, чтобы играть в теннис.