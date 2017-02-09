17:53 9 февраля | ТЕННИС — WTA

Кузнецова не сыграет на турнире в Дохе

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Первая ракетка России Светлана Кузнецова не примет участия в турнире Qatar Total Open, который пройдет в Дохе с 13 по 18 февраля, из-за травмы мышц брюшного пресса.

– Я должна с сожалением сообщить о том, что не смогу выступить в Дохе в этом году. Недавно я получила небольшую травму брюшной мышцы, и мои врачи советуют мне отдохнуть, чтобы вернуться на корт как можно скорее. В Дохе потрясающий турнир, и очень жаль, что я не смогу выступить там в этом году. С нетерпением жду возможности вернуться в следующем сезоне, – приводит обращение Кузнецовой к организаторам Qatar Total Open журналист Реем Абуллейл.

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Материалы REN-TV

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