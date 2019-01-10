Корне и Кенин пробились в полуфинал турнира в Хобарте

Француженка Ализе Корне вышла в полуфинал WTA турнира в Хобарте. В четвертьфинале она обыграла бельгийку Грит Миннен - 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
В другом матче дня американка Софья Кенин выиграла у представительницы Бельгии Кирстен Флипкенс - 7:5, 7:5.
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
София Кенин (США) - Кирстен Флипкенс (Бельгия, 7) - 7:5, 7:5
Ализе Корне (Франция, 6) - Грит Миннен (Бельгия, Q) - 6:1, 6:4
Все о теннисе – здесь.
Дополнительная информация
Загрузка...