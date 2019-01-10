Корне и Кенин пробились в полуфинал турнира в Хобарте

Француженка Ализе Корне вышла в полуфинал WTA турнира в Хобарте. В четвертьфинале она обыграла бельгийку Грит Миннен - 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

В другом матче дня американка Софья Кенин выиграла у представительницы Бельгии Кирстен Флипкенс - 7:5, 7:5.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

София Кенин (США) - Кирстен Флипкенс (Бельгия, 7) - 7:5, 7:5

Ализе Корне (Франция, 6) - Грит Миннен (Бельгия, Q) - 6:1, 6:4

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