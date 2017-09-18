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Касаткина и Гаврилова вышли во второй круг турнира в Токио в парном разряде


Россиянка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова вышли во второй круг турнира в Токио в парном разряде. В первом матче они победили украинку Людмилу Киченок и словенку Катарину Среботник – 1:6, 7:5, 10:7.

Их следующими соперницами станут победительницы встречи Хаочин/ЮняньНара/Одзаки.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Гаврилова/КАСАТКИНА (Австралия/Россия) – Киченок/Среботник (Украина/Словения) – 1:6, 7:5, 10:7

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/tokio/2017/12/

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