Касаткина и Гаврилова вышли во второй круг турнира в Токио в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова вышли во второй круг турнира в Токио в парном разряде. В первом матче они победили украинку Людмилу Киченок и словенку Катарину Среботник – 1:6, 7:5, 10:7.
Их следующими соперницами станут победительницы встречи Хаочин/Юнянь – Нара/Одзаки.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 890 100 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Гаврилова/КАСАТКИНА (Австралия/Россия) – Киченок/Среботник (Украина/Словения) – 1:6, 7:5, 10:7
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