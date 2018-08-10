Каролин Гарсия: "Обыграть Шарапову - всегда особое событие"

Француженка Каролин Гарсия прокомментировала победу над Марией Шараповой в третьем круге турнира в Монреале. Гарсия взяла верх над россиянкой в двух сетах – 6:3, 6:2, встреча продолжалась 1 час 29 минут.

– Обыграть Шарапову – всегда особое событие, – цитирует официальный сайт WTA Гарсию. – И неважно, какой у нее рейтинг, она отличный боец. Пока дело не сделано, вы знаете, что еще не все. Сегодня я боролась и играла лучше. Это напомнило мне победу над Марией в Штутгарте. Для меня было особенным играть против нее.

В апреле текущего года Шарапова в трех сетах проиграла французской теннисистке на старте турнира в Штутгарте.

Гастия в следующем круге турнира встретится с румынкой Симоной Халеп, которая переиграла американку Винус Уильямс.