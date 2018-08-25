Энен вошла в команду украинки Ястремской

Экс-первая ракетка мира, победительница семи турниров "Большого шлема" Жюстин Энен вошла в команду украинки Дайаны Ястремской, сообщает официальный сайт агентства Topfivemanagement. Юная теннисистка тренировалась в академии Энен в Бельгии с начала года. Теперь легендарная бельгийка официально станет консультантом Ястремской.

В этом году украинка выиграла 60-тысячник в Риме, а также дошла до финалов более крупных турниров ITF в Кань-Сюр-Мер и Илкли. В июле украинка дебютировала в Top-100 рейтинга WTA, а на следующей неделе впервые сыграет в основной сетке турниров "Большого шлема" – на US Open она прошла квалификацию.