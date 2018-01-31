Елена Веснина: "Видимо, на поражение от Квитовой сказалась акклиматизация"

Российская теннисистка Елена Веснина после поражения в первом круге турнира в Санкт-Петербурге от Петры Квитовой (2:6, 0:6) отметила, что не успела перестроиться после выступления на Australian Open.

- Мне очень хотелось себя разбудить, - приводит "Р-Спорт" слова Весниной. - Видимо, акклиматизация сказывается, я чуть ли не по лицу хотела себя бить. Вроде бы я не спала, но фокусироваться на мяче было очень сложно. Дальше я планирую играть в Дохе и Дубае, а пока возьму паузу, чтобы восстановиться - тело немножко запротестовало.

Сегодня многое не сложилось у меня, и наоборот, многое получилось у Петры. Мне было тяжело справляться с давлением. Петра превосходила меня в быстрых комбинациях. Я много работала над подачей, но она меня не спасала.