Дияс завоевала первый титул WTA, обыграв Като в финале турнира в Токио

Представительница Казахстана Зарина Дияс обыграла японку Мию Като в финале турнира в Токио. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:2, 7:5. Матч продолжался 1 час 17 минут.

Этот трофей стал для Дияс первым на турнирах WTA. В обновленном рейтинге организации она поднимется на 72-ю строчку.

Токио (Япония)

Турнир WTA Japan Women's Open Tennis

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Дияс (Казахстан, Q) – Като (Япония, Q) – 6:2, 7:5