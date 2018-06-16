Барти вышла в финал турнира в Ноттингеме благодаря победе над Осакой

Австралийка Эшли Барти обыграла японку Наоми Осаку (6:3, 6:4) в полуфинале турнира WTA в Ноттингеме (Великобритания). Матч продолжался один час и шесть минут.
В финале австралийская теннисистка сыграет с победительницей пары Джоанна Конта (Великобритания) - Донна Векич (Хорватия).
Ноттингем (Великобритания)
Турнир WTA The Open Nottingham
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Эшли Барти (Австралия, 1) - Наоми Осака (Япония, 3) - 6:3, 6:4
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