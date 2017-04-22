Агент: "Все эти средняки, вроде Возняцки и Радванской, никогда не читали решение CAS по Шараповой"

Макс Айзенбад, агент Марии Шараповой, отметил, что спортсменки, которые высказывают свое негативное отношение к россиянке, не читали решение CAS по ее дисквалификации за употребление мельдония. Ранее Агнешка Радванска заявила, что Шараповой не должны давать wild card на турниры Большого шлема.

"Все эти середняки, вроде Возняцки и Радванской, которые никогда не выигрывали такиз турниров и сереьзно уступают молодому поколению, просто пытаются сделать так, чтобы Мария не сыграла в Париже. Для них будет лучше, если там не примут участия также Серена, Вики или Петра. Это их последний шанс выиграть титул. Но они просто не читали решения CAS, поэтому ничего не знают", - приводит слова Айзенбада журналист Бен Ротенберг в "Твиттере".