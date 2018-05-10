Трамп предлагал Макинрою миллион долларов за матч с одной из сестер Уильямс

Семикратный победитель турниров "Большого шлема" Джон Макинрой признался, что президент США Дональд Трамп предлагал ему еще до своего избрания сыграть с Сереной или Винус Уильямс. Якобы Трамп предлагал Макинрою один миллион долларов за такой матч.

– Это было в тот момент, когда многие обсуждали возможность проведения игр между мужчинами и женщинами, – цитирует AFP Макинроя. – Сестры Уильямс говорили, что могли бы обыграть многих мужчин. Однажды я комментировал матч и получил конверт от Трампа с соответствующим предложением. Но мне никогда не приходило в голову играть с женщиной.