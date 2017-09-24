Тарпищев вернется на капитанский мостик мужской сборной в апреле следующего года

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил о том, что он вернется на пост капитана мужской сборной в апреле 2018 года. В сентябре сборная России встречалась с командой Венгрии, которой уступила со счетом 1-3 в матче плей-офф Кубка Дэвиса и вылетела из Мировой группы.

Капитаном сборной был Игорь Куницын. Тарпищев в это время находился в качестве члена Международного олимпийского комитета на сессии организации в Лиме.

- На следующей игре сборной я вернусь на капитанский мостик, - цитирует ТАСС Тарпищева. - Куницын останется в тренерском штабе, туда примкнет еще и Игорь Андреев. Нужно постараться вернуться в Мировую группу, тем более, что играть будем дома.