Свитолина обыграла Халеп и во второй раз подряд выиграла турнир в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла румынку Симону Халеп (6:0, 6:4) и стала победительницей турнира WTA в Риме (Италия). Игра продолжалась один час и девять минут.

Таким образом, украинка защитила титул прошлогодней победительницы турнира. Это ее третья победа на турнирах WTA в текущем сезоне и 12-я в карьере.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Элина Свитолина (Украина, 4) - Симона Халеп (Румыния, 1) - 6:0, 6:4