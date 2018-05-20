Свитолина обыграла Халеп и во второй раз подряд выиграла турнир в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла румынку Симону Халеп (6:0, 6:4) и стала победительницей турнира WTA в Риме (Италия). Игра продолжалась один час и девять минут.
Таким образом, украинка защитила титул прошлогодней победительницы турнира. Это ее третья победа на турнирах WTA в текущем сезоне и 12-я в карьере.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Элина Свитолина (Украина, 4) - Симона Халеп (Румыния, 1) - 6:0, 6:4
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toha22
Умничка, Элинка! Ты настоящая украинка! Я знаю, как ты любишь свою страну.
15:35
shpasic
что-то первая ракетка мира бараночку откушала? даже Касаткина уверенней смотрелась.
15:35
tulupp
За Арсеналий с децтва!)) Обеих девочек с защитой рейтинговых очков!) Элинку с 12-м титулом и 3-м в сезоне!) 2 премьера и премьер-5.) Симона ишо минимум 3 недели 1-я в мире, Итого 31 неделя.) Ну и ждём РГ с отличным настроением!))............Свитолина хорошая ПЕРСПЕКТИВНАЯ теннисистка, таких сотни. Чтоб войти в ТОП необходимо выиграть пару больших шлемов. Хорошо бы ее запомнить по победам в больших шлемах, а не по ..., как Возняцки.
15:32
delacrua
хохлина свитолина
15:25
За Арсеналий с децтва!))
Обеих девочек с защитой рейтинговых очков!) Элинку с 12-м титулом и 3-м в сезоне!) 2 премьера и премьер-5.) Симона ишо минимум 3 недели 1-я в мире, Итого 31 неделя.) Ну и ждём РГ с отличным настроением!))
15:24
За Арсеналий с децтва!))
За Арсеналий с децтва!)) Очень вероятно, что будет повторение прошлогоднего финала.) С точностью до результата!)) 14:55 18 мая -------------- Элинка хороша.) Думаю и в финале она проблем не испытает.) Самая сильная игра на турнире.) 14:37 19 мая -------------- Свитолина завтра выиграет в 2 сетах...) Кто боится, берите просто победу.) 21:40 19 мая ---------------------------- Очередной мастер-класс от Папы!)
15:21