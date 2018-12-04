Шамиль Тарпищев: "Есть вещи, которые Кафельников, как вице-президент ФТР, говорить не должен"

Глава ФТР Шамиль Тарпищев раскритиковал вице-президента организации Евгения Кафельникова за резкие высказывания в социальных сетях. В частности, олимпийский чемпион-2000 и экс-первая ракетка мира неоднократно поддерживал призывы убрать из футбольного "Спартака" капитана Дениса Глушакова.

- Безусловно, есть вещи, которые Кафельников, как вице-президент ФТР, говорить не должен, - сказал Тарищев. - Правда, повторюсь, у него есть характер и дух противоречия, которые помогли ему стать не только великим чемпионом, но и, увы, совершать необдуманные высказывания. (Андрей Сизякин)

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